Kateri otroci bodo šli v ponedeljek lahko v vrtec?

13.3.2020 | 17:10

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B.)

Novo mesto - Novomeški vrtci bodo od ponedeljka dalje zagotavljali nujno varstvo za otroke, katerih starši opravljajo vitalne poklice za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Nujno varstvo pripada zaposlenim v zdravstvu, policiji, vojski, gasilski službi, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurnim v šolah in vrtcih, redarstvih, službah energetike in civilne zaščite in drugih službah, ki so pomembne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, sporočajo z Mestne občine Novo mesto.

Kot pojasnjujejo na občini, se nujno varstvo izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposelnos, …), drugi pa je v navedenih poklicih, mora biti otrok doma.

Od ponedeljka, 16. marca, bo za nujne primere odprt Vrtec Pedenjped Novo mesto, na Šegovi ulici 22 (enota Pedenjped), od 5.30 do 16.30 ure. Dežurni telefon za nujne informacije: 040/619-157.

Sprejemali bodo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom delodajalca.

Prijava je možna na elektronskih naslovih vrtcev do nedelje, 15. marca, do 10.ure.

"Starše prosimo, da z vso skrbnostjo presodijo ali vrtec zares potrebujejo ali lahko otroka zaupajo v drugo varstvo. V dežurnem vrtcu bo uvedena poostrena higiena ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Starše prosimo, da upoštevajo navodila in pravila," pozivajo na novomeški občini.

Izobraževanje v šolah bo v tem času potekalo na daljavo. Šole bodo o vseh aktivnostih obveščale preko e-pošte in spletnih strani.

Do 6 otrok

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk, varstvo ne bo smelo potekati v skupinah z več kot šestimi otroki, posamezne skupine pa naj se med seboj čim manj družijo. Prostori za varstvo morajo biti dovolj veliki in redno zračeni ter opremljeni z ustreznim higienskim priborom. Ob primernem vremenu naj otroci čim več časa preživijo zunaj.

"Če bi kateri od otrok iz nujnega varstva kazal kakršne koli znake obolenj, ne sme biti v tem varstvu. Oddaljiti ga je treba od ostalih, kjer naj počaka starše. Nato naj takšni otroci ostanejo doma. Če pa bi kateri od teh otrok zbolel v domačem okolju, naj starši obvestijo varstvo, v katerem bi moral biti otrok," je poudarila državna sekretarka.

B. B.