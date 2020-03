Hribarja ustavil koronavirus

13.3.2020 | 17:20

Za Petra Hribarja in druge namiznotenisače se je turnir na Poljskem končal predčasno.(Vir fotografije: NTZS)

Šmarješke Toplice - Na mednarodnem prvenstvu Poljske v namiznem tenisu, ki sodi v kategorijo ITTF Challenge, je bil edini slovenski predstavnik Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic. Hribar se je predvsem izkazal v kategoriji do 21 let, kjer se je uvrstil v četrtfinale, na glavnem turnirju pa mu je nastop na glavnem turnirju preprečil Japonec Satoshi Aida. Toda tudi če bi se nanj uvrstil, ne bi mogel igrati, kajti tudi Mednarodna namiznoteniška zveza (ITTF) je zaradi koronavirusa prekinila vsa tekmovanja, ki so v njeni pristojnosti.

V četrtfinalu turnirja do 21 let bi se moral Hribar pomeriti s Francozom Julesom Rollandom, ki je bil prvi nosilec turnirja. Peto postavljeni nosilec, Hribar, je v prvem krogu s 3:1 (5, 3, -3, 5) premagal Nemca Kiriila Fadeeva, v drugem pa je bil po izenačenem dvoboju po zaostanku dveh nizov s 3:2 (-9, -6, 6, 6, 7) boljši tudi od Egipčana Karima Elhakema.

Novomeščan je dobre igre prikazal tudi na članskem turnirju, kjer je v svoji predtekmovalni skupini osvojil drugo mesto. V prvi tekmi je sicer moral priznati premoč Belgijca Nicolasa Degrosa, ki je zmagal s 3:2 (-4, 10, 9, -8, 6), v odločilni tekmi za napredovanje v predkrog pa je s 3:1(6, -7, 8, 3) premagal Romuna Florina Spelbusa. V izločilnih bojih za uvrstitev na glavni turnir je bil za člana Krke, ki v tujini že drugo sezono igral za drugo ekipo Saarbrückna, premočan, Japonec Satoshi Aida, ki je zmagal s 4:0 (8, 4, 4, 7).

B. B.