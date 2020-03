DSO Metlika: Pozitivni štirje stanovalci in pet zaposlenih

13.3.2020 | 18:55

V DSO Metlika so doslej potrdili okužbe pri štirih zaposlenih in petih stanovalcih. . (Foto: spletna stran DSO Metlika)

Metlika - Iz Doma starejših občanov Metlika sporočajo, da so do 12. ure prejeli informacije, da so okužbo s koronavirusom doslej potrdili pri štirih stanovalcih in petih zaposlenih. Specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik je brise vsem stanovalcem in zaposlenim vzela v sredo. Pred tem so bile v domu potrjene okužbe pri treh zaposlenih in štirih stanovalcih.

Zainteresiranim zaposlenim in stanovalcem sta na voljo dve psihologinji, ki nudita telefonsko pomoč skupno 4 ure dnevno. Kontakt je na voljo pri vodstvu DSO Metlika, pravi direktorica direktorica DSO Metlika Ivica Lozar.

"Vse zaposlene, ki so se zaradi zaprtja šol in vrtcev znašli v stiski in zaradi tega ne bi mogli opravljati delovnih obveznosti, obveščamo, da s ponedeljkom organiziramo varstvo za njihove otroke in mladostnike. Več informacij dobite pri vodstvu DSO Metlika," pravi Lozarjeva.

"Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke. V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe. Hvala za razumevanje in podporo," je preko spletne strani doma sporočila Lozarjeva.

B. B.