Iščejo predloge za naj prostovoljce leta 2019

14.3.2020 | 10:00

Lani so laskvali naziv naj prostovoljca leta 2018 prejeli: med starejšimi od tridesetega leta Đurđa Braje, med mlajšimi Katarina Brodnik, med organizacijami pa Zveza prijateljev mladine Krško. Na fotografiji so skupaj s predsednico komisije Ano Somrak in županom Miranom Stankom. (Foto: L. P. C., arhiv DL)

Krško - Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti, saj prispeva k razvijanju solidarnosti, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti, so poudarili na občini Krško, ki že šesto leto zapored objavlja javni natečaj za Naj prostovoljca do in nad 30 let ter Naj prostovoljsko organizacijo v letu 2019. Tako vabijo organizacije, društva in posameznike, da pošljejo predloge za posamezne kategorije.

Kot so sporočili iz krške občine, predloge pričakujejo najkasneje do srede, 25. marca, na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom »Prostovoljec leta 2019 v občini Krško« ali po elektronski pošti na naslov metka.resnik@krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi.

Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca leta 2019 od 2. aprila do 22. aprila glasovali občanke in občani.

M. Ž.