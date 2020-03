Iz cisterne uhajal plin

14.3.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 15.51 je v naselju Tolsti Vrh, občina Šentjernej, uhajal plin iz cisterne pri zidanici. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šentjernej in Orehovica so opravili pregled, zavarovali kraj dogodka, zaprli ventil in preprečili uhajanje. Obveščen je bil pristojni serviser, ki je saniral poškodbo in zapečatil cisterno, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo drevo

Njihovi posavski kolegi pa so v sporočil za javnost zapisali, da je včeraj ob 10.30 na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, zagorelo drevo. Požar so pogasili gasilci PGD Senovo.

Našli mrtvo osebo

Ob 19.02 so posredovali gasilci PGD Brežice kjer so s tehničnim posegom odprli ograjo pred objektom v katerem se je nahajala mrtva oseba. Prisotni so bili reševalci NMP Brežice, so še dodali.

R. N.