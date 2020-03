Prednostna naloga nove vlade bo spopadanje z epidemijo koronavirusa

14.3.2020 | 09:00

Vlada RS se je sestala na svoji konstitutivni seji. (Foto: Twitter Vlade RS)

Ljubljana - Državni zbor je z 52 glasovi za in 31 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak SDS Janeza Janša. S tem je Slovenija dobila 14. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS, njena prednostna naloga pa bo spopadanje z epidemijo koronavirusa.

Na ministrstvo za okolje in prostor prihaja izkušeni Brežičan Andrej Vizjak. Nekdanji minister in poslanec ima dolgo kilometrino tudi v zasebnem sektorju, zato so mnogi prepričani, da se bo lahko uspešno spopadel z mnogimi izzivi na resorju. Sam je med prioritete postavil odpadke, poenostavitev postopkov in pospešitev ključnih državnih projektov.

Na ministrstvu za javno upravo bo državna sekretarka Novomeščanka Urška Ban.

Vlada, ki se je prvič sestala uro po potrditvi v DZ, je kmalu po začetku seje na Twitterju objavila fotografijo, iz katere je razvidno, da so premier in ministrska ekipa opremljeni z zaščitnimi maskami.

»To je bilo predvsem sporočilo, da moramo vsi paziti eden na drugega in narediti vse, da se širjenje virusa zaustavi,« je po seji dejal Tonin. Je pa priznal, da jih niso uporabljali ves čas seje, ki je trajala več kot štiri ure.

Večji del razprave je bil sicer posvečen ukrepom za boj proti širjenju koronavirusa. »Ministri bodo v prihodnjih dneh sporočili, kakšni bodo ti ukrepi,« je dejal Tonin in na vprašanje, do katere mere se bodo zaostrili, odgovoril, da je »to odvisno od tega, koliko bodo ljudje upoštevali že sprejete ukrepe«.

Danes so po njegovih besedah sprejeli nekaj uredb s področja kmetijstva in blagovnih rezerv. Možni pa so še posegi v urejanje prometa, javnega prevoza, dela trgovskih centrov,... Podrobnosti Tonin ni razkril.

»Moja naloga je, da zagotovim nemoteno delovanje civilne zaščite in nove kapacitete za potencialne bolnike,« je še navedel novi obrambni minister.

STA