Več denarja za ceste, a mnogo pobud občanov še ostaja

14.3.2020 | 11:00

Na občinski seji (od leve proti desni): Branko Zoran, Aleksander Pavlič, Lidija Radkovič, Franc Anderlič in župan Marjan Hribar.

Šmarješke Toplice - Šmarješka občina je v letošnjem letu povečala sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za kar je v proračunu na voljo 340.500 evrov. Potreb je seveda še vedno veliko več kot realnih možnosti, zato so naredili prioritete, ki bodo najprej prišle na vrsto.

Gre za enajst investicij, za kar imajo opravljen popis del in so jih spravili v t.i. investicijski dokument, ovrednoten z dobrimi 336 tisoč evri. Svetniki so dokument na zadnji občinski seji obravnavali in potrdili, in občina je tako konec februarja lahko vložila vlogo za črpanje nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj so v skladu z Zakonom o financiranju občin upravičeni do 83.753 evrov.

Kot je povedala Mateja Kotnik iz občinske uprave, pričakujejo prihranek pri zimski službi in z rebalansom proračuna bi lahko namenili še dodatni denar za investicijsko vzdrževanje cest, kar pomeni, da bodo čez leto lahko upoštevali še kake dodatne predloge, ki so sedaj ostali, oz. dodatne nujne potrebe.

Kot je povedal podžupan Franc Anderlič, na občini proučujejo možnosti, da bi se za urejanje plazovitih območij prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev.

Župan Marjan Hribar, ki je investicijski program vzdrževanja občinskih cest označil za najboljšega v zadnjih letih, je povedal, da je bilo pobud občanov in svetnikov še veliko, in bodo skušali ob rebalansu še kake uresničiti.

Besedilo in foto: L. Markelj