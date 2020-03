Na občino samo izjemoma. Poziv k medsebojni pomoči

14.3.2020

Občina Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Tudi na občini Brežice so od četrtka, 12. marca, do nadaljnjega delo s strankami v času uradnih ur omejili na uporabo telefona in elektronske pošte. Samo izjemoma, kadar se zadeve ne da rešiti po telefonu ali elektronski pošti, lahko občani pridejo v sprejemno pisarno, in še to po obveznem predhodnem dogovoru po telefonski številki (07) 620 55 00 in z elektronsko pošto na naslov obcina.brezice@brezice.si), so sporočili z občine.

»Ker se s 16. marcem zapirajo šole in vrtci bo občina zaposlenim omogočila koriščenje starega dopusta in nadur, kot tudi delo od doma, kar pomeni, da bodo na občini potekali osnovni delovni procesi. Oddelki v občinski upravi bodo delovali v zmanjšani sestavi, zato je za pričakovati tudi podaljšan odzivni čas ob telefonskih klicih. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost,« sporočajo z občine.

Sestal se je občinski štab Civilne zaščite in tako v občini tudi po tej poti organizirajo pomoč tistim, ki bi jo potrebovali. Posebno pozornost namenjajo starejšim občanom, ki nimajo bližnjih in tudi drugače nimajo veliko stikov z drugimi, zanje so vzpostavili posebno telefonsko številko 051 20 10 10, na katero lahko pokličejo med 8.00 in 16.00.

Občina v sporočilu vse občanke in občane prosi, da poskrbijo za svoje sosede in znance, če so ti sami in potrebujejo pomoč. »Današnji čas je izziv za vse nas, saj smo se prvič znašli v takšnih razmerah. Pomembno je, da upoštevamo navodila in ukrepe, ob tem pa ostanemo solidarni in pripravljeni pomagati najšibkejšim v naši sredi,« so zapisali v sporočilo.

Prebivalcem svetujejo redno spremljanje obvestila, ob sumu na znake bolezni pa naj pokličejo svojega zdravnika in sledijo njegovim navodilom. V kolikor jim ne uspe priklicati ambulante osebnega zdravnika, naj pokličejo na telefonsko centralo Zdravstvenega doma Brežice na telefonsko številko 07 49 91 400 ali 031 66 44 55.

Izredno dežurno otroško varstvo pod posebnimi pogoji

»Za zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca organizirano dežurno varstvo pod posebnimi pogoji. Nujni primeri poklicev so določeni na podlagi okrožnice MIZŠ in civilne zaščite – to so otroci zaposlenih v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite. V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne nujnih del, ipd.), drugi pa v navedenih poklicih, mora biti otrok doma.

Starši, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in potrebujejo varstvo otrok, naj o potrebi po dežurnem varstvu obvestijo vrtec, ki ga otrok obiskuje, do nedelje, 15. marca, do 10. ure. Glede na izkazano potrebo bo lokacija dežurnega varstva sporočena naknadno,« obvešča občina Brežice.

Ob tem še dodaja: » Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Ne dotikamo se oči, nosu in ust. Opravljamo samo nujno poti od doma (služba, nakup hrane, ipd.). V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Upoštevamo pravila higiene kašlja. Redno si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60-odstotna. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. Izogibamo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje več ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov in dovolj gibanja na svežem zraku. Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.). Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni,« so še zapisali v sporočilo na občini Brežice, ki informacije objavlja tudi na svoji spletni strani www.brezice.si.

M. L.