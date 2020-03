V DSO Metlika pozitivnih sedem stanovalcev in pet zaposlenih

V DSO Metlika so doslej potrdili okužbe pri petih zaposlenih in sedmih stanovalcih. (Foto: spletna stran DSO Metlika)

Metlika - Iz Doma starejših občanov Metlika sporočajo, da so danes ob 9.20 prejeli zadnje rezultate vseh odvzetih brisov. »Pozitivnih je sedem stanovalcev in pet zaposlenih. Pregledani so vsi odvzeti brisi. Vsi okuženi stanovalci so premeščeni v oskrbo na Univerzitetno kliniko Golnik,« piše na njihovi spletni strani.

Svojce okuženih s koronavirusom so o tem takoj obvestili. »Razumemo vašo stisko in željo biti obveščeni o stanju svojih bližnjih. Prosimo pa vas, da tudi vi razumete, da trenutno delujemo z zmanjšanim številom kadrov, ki se maksimalno trudi z oskrbo stanovalcev in da so klici z vprašanji, ali že imate rezultate za mojega, za nas trenutno izredno moteči in nam jemljejo čas, ki ga nujno potrebujemo za zagotavljanje oskrbe in preprečitev širjenja virusa. Vsak pozitiven rezultat brisa smo nemudoma sporočili svojcem. To pomeni, če vas nismo poklicali, vaš sorodnik ni pozitiven,« sporoča direktorica DSO Metlika Ivica Lozar.

V primeru spremembe stanja bodo svojce tako kot doslej, obvestili osebno oziroma objavili zadnje stanje na njihovi spletni strani

»Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke. V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe,« je preko spletne strani doma še sporočila Lozarjeva.

