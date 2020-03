V nesreči umrl 46-letni voznik tovornega vozila

14.3.2020 | 14:45

Policisti so bili danes ob 11.36 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Sotesko in Dvorom. Trčila sta manjše tovorno vozilo in osebni avtomobil, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 46-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Dvora proti Soteski, zapeljal na levo stran vozišča in čelno trčil v avtomobil iz nasprotne smeri, v katerem je bil 72-letni voznik. 46-letni voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju, poškodovanega 72-letnega voznika pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Dve uri kasneje je pri naselju Lokve v občini Črnomelj prišlo do še ene prometne nesreče s smrtnim izidom.

R. N.