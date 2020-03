Potrjenih 181 okužb, v Jugovzhodni Sloveniji 39, testiranj bo v prihodnje manj

14.3.2020 | 15:05

Število potrjenih okužb po regijah do 11. ure (Vir: NIJZ)

Starost okuženih (Vir: NIJZ)

Predsednik vlade Janez Janša župane poziva k samoiniciativnosti in pri pomoči organizacije varstva otrok na domu. (Vir fotografije: POP TV)

Do 14. so v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom testirali 5369 oseb, okužba je bila potrjena pri 181 osebah (40 več kot včeraj). Največ okuženih so pristojni po razpoložljivih podatkih do 11. ure, po kateri pa so v državi odkrili še eno okužbo, zaznali v ljubljanski zdravstveni regiji, in sicer 75. Sledi novomeška zdravstvena regija z 39 okuženimi, kar je 12 več kot včeraj. V Posavju je, tako kot včeraj, uradno potrjena ena okužba.

Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci, ki se je začela ob 15. uri, ob teh podatkih opozoril, da ni toliko pomembno število okuženih, pač pa število resno obolelih.

Povedal je, da se vlada glede tovornega prometa storila vse, da bo ta lahko potekal kolikor toliko nemoteno, župane pa je pozval, da so samoiniciativni in se čim bolj angažirajo tudi pri pomoči organizacije varstva otrok na domu. Pozval je tudi vse mlade, ki bodo imeli čas in se čutijo sposobne, da pomagajo pri varstvu otrok na domu. S prihodnjim tednom se namreč zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove, varstvo najmlajših pa bodo potrebovali predvsem starši, zaposleni v kritični infrastrukturi.

Vlada po Janševih besedah tudi pripravlja ukrepe za dodatno nagrajevanje tistih, ki so najbolj obremenjeni zaradi spopadanja s koronavirusom.

Manj testiranj

Nova vlada se je odločila tudi za spremembo načina spremljanja širjenja novega koronavirusa.

Vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, infektologinja dr. Bojana Beović, je pojasnila, da številke o okuženih za zdaj še kažejo realno sliko, a bo že kmalu drugače. Smo namreč na taki točki epidemije, ko kontaktov in virov okužb ni več mogoče izslediti, zato je smiselno, da sile usmerimo v skrb za bolne, je izpostavila.

Napovedala je, da bolnikov z okužbo dihal, ki ne potrebujejo hospitalizacije, ne bodo več testirali na okužbo z novim koronavirusom, ampak bodo ostali 14 dni doma v samoizolaciji. Če pa bodo zaradi bolezni potrebovali sprejem v bolnišnici, pa bodo opravili diagnozo povzročitelja bolezni.

Z ministrstva za obrambo medtem sporočajo, da bo na območju vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani postavljen mobilni stacionarij za oskrbo 120 ljudi.

Na območju Metlike 25 potrjenih okužb

Število potrjenih okužb se je v 24 urah povečalo za 40. Po regijah ljubljanski in novomeški sledita celjska (27 potrjenih okužb) in mariborska (13 okužb), je vlada sporočila prek Twitterja. Tudi ti podatki so do 11. ure.

Gledano po skupkih okužb je največji v Ljubljani (46 oseb), Šmarju pri Jelšah (26), Metliki (25) in Mariboru (5).

Do 11. ure, ko je bilo potrjenih 180 primerov okužb, je bilo med okuženimi več moških, in sicer 93.

Gledano po starostnih skupinah je bilo do 15. leta 14 okuženih, med 16. in 29. letom 39, med 30. in 49. letom 56, med 50. in 59. letom pa 37. V starostni kategoriji nad 60 let je bilo 34 primerov potrjenih okužb.

Slovenija je zaradi nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom razglasila epidemijo in sprejela številne ukrepe, pričakovati pa je, da bo nova vlada, ki jo vodi Janez Janša, sprejela tudi nove ukrepe.

