Še druga smrtna žrtev danes, pri Črnomlju umrl 36-letnik

14.3.2020 | 15:35

Črnomelj - Ob 13.38 je prišlo še do ene prometne nesreče s smrtnim izidom. Na cesti med Črnomljem in Ručetno vasjo, pri kraju Lokve, je po prvih ugotovitvah policistov 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Črnomlja proti Ručetni vasi, nenadoma zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v terensko vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 35-letni voznik. Po silovitem trčenju je 36-letnega voznika vrglo iz vozila, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Poškodovanega 35-letnega voznika in otroka, ki je bil potnik v njegovem vozilu, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

To je že druga prometna nesreča, ki se je na našem območju danes končala s smrtnim izidom. Malo pred poldnevom je v prometni nesreči med Dvorom in Sotesko umrl 46-letni voznik manjšega tovornjaka.

B. B.