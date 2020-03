Občine uvajajo telefonske številke za pomoč starejšim

14.3.2020 | 17:00

Brežice, Straža, Šentjernej - Nekatere dolenjske in posavske občine uvajajo telefonske številke, na katerih lahko ogroženi občani, predvsem oboleli in starejši, dobijo pomoč pri oskrbi in potrebne informacije.

V občini Straža lahko na telefonski številki 041 610 801 in 031 318 550 za pomoč pri oskrbi pokličejo starejši in pomoči potrebni.

V občini Šentjernej lahko na telefonsko številko 041 656 699 med 6. in 16. uro kličejo oboleli, ki so v domači oskrbi in nimajo možnosti, da si zagotovijo oskrbo s hrano in drugimi nujnimi zadevami, kot so zdravila. Kličejo lahko tudi občani, ki potrebujejo kakršnekoli informacije v zvezi s koronavirusom.

Občina Brežice je vzpostavila posebno telefonsko številko 051 20 10 10, namenjeno starejšim v stiski, ki potrebujejo nujno pomoč v času preventivnih ukrepov proti širjenju virusa. Na njo lahko pokličejo vsi starejši, ki potrebujejo nujno pomoč pa nimajo nikogar od bližnjih svojcev ali sosedov, ki bi jim lahko pomagal. Kot nujne zadeve so mišljeni predvsem oskrba z nujnimi živili in zdravili.

B. B.