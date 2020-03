Naletel na ročno bombo

14.3.2020 | 18:25

Ob 11.54 je v naselju Cirnik, občina Brežice, občan naletel na ročno bombo iz obdobja Kraljevine Jugoslavije. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije uničila na kraju najdbe. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.