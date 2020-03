Nova metoda vlomilcev s avtomobile

15.3.2020 | 10:10

S PU Ljubljana opozarjajo na novo metodo tatov, ki si za svoje tarče izbirajo parkirane avtomobile. Občasno namreč obravnavajo primere vlomov v vozila na parkiriščih večjih trgovskih centrov kjer na vozilih ni znakov uporabe vlomilskega orodja. V enem primeru je bilo dokazano, da so storilci za izvršitev dejanja uporabili motilec signala.

"Veliko lastnikov vozil ob zapustitvi vozila enostavno pritisne na daljinec in ne preveri, ali se je vozilo zaklenilo. Lastnik mora biti pri zaklepanju pazljiv in se mora prepričati, ali se je vozilo dejansko zaklenilo. Najbolj priporočljivo pa je, da se preveri fizično ali je vozilo zaklenjeno. Če ugotovimo, da se vozilo ni zaklenilo, lahko preverimo tudi signal na mobilnem telefonu. Motilce signala lahko zaznamo tudi kot motenje radijskih signalov ali izgubo signala pri mobilnih telefonih, tako da je dobro, če smo pozorni tudi na ti dve okoliščini," opozarja policijski inšpektor Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana.

Storilci za izvršitev kaznivega dejanja uporabljajo poseben motilec signala, ki onemogoči daljinsko zaklepanje. Za izvršitev vloma storilci običajno potrebujejo le nekaj sekund.

"Kljub opozorilom policije ljudje še vedno puščajo v vozilih vrednejše predmete kot so ključi stanovanja, dokumenti, denarnice, računalniške torbe in nahrbtnike. Ponovno poudarjamo, da na vidnem mestu v vozilu ne puščate ničesar, kar bi lahko vzpodbudilo zanimanje storilcev. Predmeti naj ne bodo na vidnem mestu niti za kratek čas, npr. v času parkiranja vozila pred vrtcem, ko pospremimo otroka. Uporabniki vozila naj predmete med svojo (tudi krajšo) odsotnostjo pospravijo v prtljažni prostor. Priporočamo, da lastniki vozil pri zaklepanju z daljincem, kljub vsem znakom, da naj bi bilo vozilo zaklenjeno (npr. utripalke, akustičen zvok itd.), še fizično preverijo, da je vozilo res zaklenjeno. V kolikor ste zaznali, da nimate signala na mobilnem telefonu ali da je le ta zelo slab in da je nemogoče zakleniti vozilo, je najbolje, da vozilo parkirate na drugem kraju, kjer ne bo več moten signal, in o dogajanju obvestite policijo," poziva Tomaževic.

