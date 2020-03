Razpis za ureditev železarskega kompleksa bodo ponovili

15.3.2020 | 10:20

Nekdanja železarna na Dvoru naj bi v prihodnje dobila novo vsebino. (Foto: R. N., arhiv DL)

Žužemberk - Ministrstvo za kulturo bo ponovilo drugi razpis za izbiro izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor. Uro pred iztekom roka za prijavo na razpis je v njihovem sistemu prišlo do tehničnih težav, je na zadnji seji pojasnil župan Jože Papež, njegove besede pa so potrdili na ministrstvu.

»Javilo se je osem ponudnikov, o vrednosti ponudb pa ne moremo dajati informacij,« so še sporočili s kulturnega ministrstva, ki bdi nad okoli dva milijona evrov vrednim projektom. Ponoven razpis za izbiro izvajalca bodo objavili v kratkem.

Ministrstvo je sicer kmalu po novem letu objavilo prvi razpis, na katerega so se takrat prijavili trije ponudniki. »Vse ponudbe so presegale zagotovljena sredstva naročnika za predmetno naročilo, zato so bile kot nedopustne izločene,« so takrat pojasnili za naš časopis. Zato so v februarju objavili drugi razpis za izbiro izvajalca.

Dva milijona evrov vredna investicija obsega celovito obnovo objektov nekdanje železarne skupaj z zunanjo ureditvijo, postavitev osnovne notranje opreme in opreme stalne razstave. V obnovljenih objektih bo inovativna in sodobna predstavitev območja Natura 2000 – Krka s pritoki v povezavi s Krakovskim gozdom. Hkrati se bodo objekti uporabljali tudi kot informacijski center in večnamenski prostor za predstavitev naravovarstvenih vsebin ter kulturne dediščine.

R. N.