Ustavlja se javni potniški promet, nedeljskih maš ne bo, kmalu tudi zaprtje lokalov

15.3.2020 | 08:55

Avtobusi se bodo v noči na ponedeljek ustavili.

Ljubljana - Vlada Janeza Janše je ob večerni seji kriznega štaba za obvladovanje epidemije novega koronavirusa po pričakovanjih že sprejela prve ostre ukrepe. Tako se s ponedeljkom začasno ustavlja javni potniški promet, stekli bodo tudi nadzori izvajanja preventivnih ukrepov v trgovinah. Obeta pa se tudi prepoved obratovanja lokalov.

Janša je na Twitterju pojasnil, da Slovenija do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve. Ukrepi stopijo v veljavo v najkrajšem možnem času oziroma takoj, ko pristojna ministrstva tehnično pripravijo in objavijo uredbe. Vse prosijo za razumevanje in upoštevanje ukrepov.

Navedel je še, da je krizni štab sprostil celotno količino zaščitne opreme iz blagovnih rezerv. Distribucija pa bo prioritetno v zdravstvene ustanove ter domove za starejše, je dodal.

Obrambni minister Matej Tonin je sicer po seji dejal, da so sprejeli nove ukrepe za omejitev javnega življenja, "predvsem, kar se tiče lokalov in javnega prometa". S ponedeljkom bo začasno ustavljen avtobusni in železniški javni potniški promet.

Ta se bo popolnoma ustavil v noči z nedelje na ponedeljek, enako velja za obratovanje gondol. Ukrep bo veljal, dokler bo to potrebno. Izjema bodo taksi prevozi za najnujnejše stvari, je ob odhodu pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. "Zaustavitev javnega prometa je nujen ukrep, če želimo učinkovito zajeziti okužbo," je poudaril. Dodal je še, da vlada tega ukrepa ne bi sprejela, če ne bi bil nujen in se ne bi zavedali resnosti situacije.

"Pričakujem, da se bodo tega ukrepa vsi držali," pa je Vrtovec odgovoril na vprašanje, ali so morda predvidene sankcije za kršitelje.

Nekateri lokali že zapirajo vrata

Število okužb eksponentno narašča, včeraj pa je umrl tudi prvi okuženi.

Eden od ukrepov boja proti koronavirusu bo tudi prepoved obratovanja lokalov, je napovedal zdravstveni minister Tomaž Gantar, a ni razkril, kdaj naj bi začela veljati. Glede na to, da mnogi še vedno ne razumejo, da gre zares, je to po njegovih besedah edini možen ukrep za določen čas. Kot je poudaril, je ključno, da naenkrat ne pride do velikega števila okuženih, če želimo obvladati situacijo.

V Mariboru je že danes začel veljati občinski odlok, ki zapoveduje zaprtje vseh gostinskih lokalov, cvetličarn, frizerskih salonov in drugih dejavnosti. Kršitelje čakajo kazni.

Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. V soboto je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim.

Prepoved druženja bi lahko prizadela mnoge vernike, klasičnih nedeljskih maš danes namreč ne bo. Je pa več duhovnikov v želji, da bi ostali blizu svojim faranom, začelo maše predvajati preko spleta.

Sestanek z direktorji zdravstvenih domov in DSO

Sinoči so imenovali tudi uradnega govorca vladnega kriznega štaba. To je postal Jelko Kacin, ki je bil v osamosvojitveni vladi republiški sekretar za informiranje in je med slovensko osamosvojitveno vojno zaslovel z vsakodnevnimi novinarskimi konferencami. Tudi pozneje je bil politično aktiven, med drugim kot evropski poslanec ter slovenski veleposlanik pri zvezi Nato v Bruslju.

Po zaključku seje je Kacin napovedal, da se bo danes sestal krizni štab v ožji sestavi. Obenem bo danes potekal sestanek z direktorji vseh bolnišnic in zdravstvenih domov ter v ponedeljek z direktorji domov za ostarele.

To je najbolj ogrožena kategorija in po Kacinovih navedbah se je treba organizirati, da bodo tudi zaposleni tam kos temu izzivu, da bodo našli dodatne delavce, ki bodo dovolj usposobljeni. "Soočili se bomo z veliko večjim številom postelj, ki morajo biti izolirane in zahtevajo posebno obravnavo. Takega izziva še nismo imeli," je poudaril. To se morda po njegovih besedah zdaj sliši zelo dramatično, a želijo biti pripravljeni, "ko bo stvar eskalirala bolj kot se to zdi v tem trenutku".

Nič več ne bo, kot je bilo

Kateri ukrepi bodo najavljeni, bodo povedali danes. Zagotovo pa nič več ne bo, kot je bilo, je dejal Kacin. Opozoril je, da nas virus napada že tedne in "če želimo v tem soočanju preživeti s čim manj manjšo kolateralno škodo in čim manj žrtvami, moramo začeti razmišljati in ravnati drugače". Ob tem je pojasnil, da ne govori le o človeških žrtvah, pač pa o materialnih posledicah zaustavitve mnogih panog gospodarstva.

"Konec bo lokalov, konec bo druženja, država bo poskrbela za to, da bomo razumeli, da ne smemo ogrožati sebe in drugih. Začeti moramo pri sebi," je bil jasen Kacin. Ker smo v neposredni bližini Italije, ki je glavno žarišče v Evropi, moramo biti po njegovih besedah še toliko bolj ozaveščeni in zato sprejeti tudi nekatere radikalne ukrepe.

"Ko bomo ustvarili pogoje za uresničitev nekaterih ukrepov, vas bomo s tem seznanili. A ne govorimo o tednih, pač pa o dnevih in včasih tudi o urah," je pojasnil in dodal, da mora biti vsak ukrep usklajen in dobro premišljen.

Oskrba za zdaj pod nadzorom

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec pa je v izjavi po seji za Odmeve na Televiziji Slovenija ponovila, da ni pričakovati, da bi v Sloveniji prišlo do izpada kakih pomembnih prehrambenih izdelkov.

Kot potencialen problem pa je označila dejstvo, da prodajalci v trgovinah delajo brez zaščitnih mask in rokavic ter da kupci očitno ne upoštevajo higienskih priporočil za preprečevanje širjenja virusa. Kot je pojasnila, se o tem pogovarjajo tudi s trgovinsko zbornico, na seji kriznega štaba pa so spregovorili tudi o možnosti zaostritve ukrepov ter uvedbi kontrol nad izvajanjem preventivnih ukrepov.

"V prihodnjih dneh je pričakovati kontrole. Morda tudi ukrepe, s katerimi bomo striktno predpisali uporabo zaščitnih ukrepov," je napovedala Pivčeva.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek Travnik je po seji štaba ocenila, da navodila za zdravnike v začetku niso bila dovolj jasna. Prvi zdravniki, ki so sejali okužbe, so se po njenih besedah držali navodil za zdravstvene delavce. Pozneje se je pokazalo, da so bila nepopolna. "Nikogar ne obtožujem, a glejmo, da bo naprej teklo čim bolj gladko in s čim manj nejasnosti," je poudarila.

Do 14. ure je bilo v Sloveniji potrjenih 181 okužb s koronavirusom. Opravljenih je bilo 5369 testiranj. Umrla pa je tudi ena oseba iz rizične skupine, ki je bila okužena s koronavirusom. Šlo naj bi za oskrbovanca doma za starejše v Metliki.

Aktualni podatki s podatki o številu okužb in smrti zaradi koronavirusa, ter okužbah po regijah in starostnih skupinah so na voljo na: https://infogram.com/okuzbe-v-sloveniji-1hxr4z1voelo2yo.

B. B.