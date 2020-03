Pogojna kazen za nasilje nad otrokom

15.3.2020 | 12:40

Sandi Selimčič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Pred malo več kot letom dni, januarja 2019, je na družbenem omrežju Facebook zakrožil posnetek, na katerem nekdanji novomeški romski svetnik Sandi Selimčič iz Brezja pretepa otroka. Posnetek je sprožil veliko zgražanja, na novomeškem okrožnem tožilstvu pa so zoper Selimčiča spisali obtožnico za kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Kazenski zakonik za tako dejanje predvideva kazen do treh let zapora, Selimčič, ki je dejanje na predobravnavnem naroku v začetku marca priznal in obžaloval, pa je dobil pogojno kazen devetih mesecev zapora v preizkusni dobi petih let.

»Dejanja ne morem zanikati, bi pa zadevo rad razjasnil,« je ob priznanju krivde povedal 31-letni Selimčič. Je eden redkih novomeških Romov s srednješolsko izobrazbo. Po poklicu je gostinski tehnik, kot natakar je zaposlen v enem od ljubljanskih lokalov, trenutno pa živi v Logatcu.

»Na posnetku se vidi, da sem bratca (takrat je imel 11 let, op. a.) nekajkrat udaril, da sem ga vlekel za majico in da je jokal. Drugi brat je medtem snemal. To sem naredil zato, ker mali ni hotel v šolo. Da je problematičen, vedo tako na šoli kot Centru za socialno delo. Tudi po tistem, ko sem odšel iz naselja, imajo z njim težave. Iz Brezja sem se odselil z željo, da ne bi bil več odvisen od socialne pomoči in da bi lahko zaživel normalno življenje. Tudi za bratca sem hotel, da bi se lotil šole in si tako ustvaril pogoje za samostojno življenje. Danes ne bi reagiral, kot sem takrat, vem, da ne bi smel narediti tistega, kar sem, dejanje pa obžalujem,« je sodnici Meliti Perko povedal Selimčič.

Okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić je izrečeno pogojno kazen združila s staro pogojno kaznijo za manjšo tatvino, tako da je bil Selimčič na koncu obsojen na 17-mesečno pogojno zaporno kazen v preizkusni dobi petih let.

Kot je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica Melita Perko, je pri določitvi višine kazni upoštevala obdolženčevo priznanje in obžalovanje krivde, pa tudi dejstvo, da zaradi takega kaznivega dejanja še ni bil obsojen. Tako tožilstvo kot Selimčič, ki je na sodišče prišel brez odvetnika, sta se pritožbi odpovedala, tako da je sodba že pravnomočna.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 5. marca.

B. Blaić