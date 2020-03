Na Hrvaško pa le ob pristanku na 14-dnevno karanteno. Velja tudi za delavce Revoza. V ponedeljek zaprtje lokalov

15.3.2020 | 17:35

Ljubljana - Slovenski državljani zaradi širjenja novega koronavirusa ne morejo več vstopati na območje Srbije, Hrvaška pa je danes razširila seznam držav, iz katerih bodo potniki, ki prihajajo na Hrvaško, zavrnjeni na mejnem prehodu, če se ne bodo odločili za 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu. Na seznamu je zdaj celotna Slovenija, potem ko je v preteklih dneh ukrep veljal za potnike, ki so prihajali z območja Bele krajine.

Ministrstvo za zunanje zadeve je dopoldne sicer tvitnilo, da Hrvaška zavrača vstop slovenskih državljanov, kar pa se je kasneje izkazalo za ne povsem točno. Kot rečeno, vstop je možen, a izredno otežen.

Potniki, ki prihajajo iz Slovenije, se bodo na meji s Hrvaško morali odločiti za 14-dnevno samoizolacijo. Če želijo nadaljevati pot v sosednjo državo, morajo prijaviti naslov bivališča na Hrvaškem, kjer bodo dosegljivi in pod nadzorom hrvaških sanitarnih inšpektorjev in epidemiologov. Tistim, ki ne bodo sprejeli teh pogojev, pa bodo na hrvaški meji zavrnili vstop v državo.

Hrvaška je tudi doslej izvajala podobne ukrepe za potnike, ki so prihajali s kriznih območjih kot so Kitajska, Južna Koreja in Italija. Razširjeni seznam kriznih držav je na spletni strani objavilo hrvaško zunanje ministrstvo. Na njem je večina držav članic Evropske unije, med katerimi so tudi Avstrija, Italija, Slovenija in Madžarska. Na seznamu ni Srbije, Kosova ter Bosne in Hercegovine, so pa Albanija, Črna gora in Severna Makedonija.

Ukrep bo veljal tudi za hrvaške dnevne migrante, ki delajo v Novem mestu, je danes potrdil štab civilne zaščite karlovške županije, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Če bodo hrvaški delavci vendarle šli v ponedeljek na delo v Slovenijo, bodo morali po vrnitvi na Hrvaško v 14-dnevno samoizolacijo, je povedal načelnik štaba Josip Ribar.

Pojasnil je, da je ukrep v prejšnjih dneh veljal samo za hrvaške delavce, ki so odhajali v službo v Belo krajino, ne pa za tiste, ki so samo potovali skozi Belo krajino v službo v Novo mesto. Danes pa so celotno Slovenijo razglasili za visoko krizno območje širjenja novega koronavirusa.

Srbska vlada je medtem uveljavila začasno prepoved vstopa tujcem, ki prihajajo iz Slovenije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice.V veljavi ostaja tudi začasna prepoved vstopa tujcem, ki so bili na Kitajskem, v Koreji, Italiji, Iranu ali Romuniji.

Lokali od jutri zaprti

V vladnem uradu za komuniciranje pa so potrdili, da bo v ponedeljek začel veljati ukrep o zaprtju vseh gostinskih lokalov. Gostincem priporočajo, naj ne nabavljajo zalog. Odlok, ki bo uvedel zaprtje, bo predvidoma objavljen popoldne.

Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. V soboto je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim.

Od polnoči bo prepovedan tudi javni prevoz. Taksiji bodo lahko vozili, vendar bodo morali vozniki pred vstopom novega potnika vozilo razkužiti.

Vlada sicer že pripravlja nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, da bi ohranila delovna mesta in likvidnost podjetij.

