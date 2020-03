Slovenski državljani ne morejo več v Srbijo, glede Hrvaške stanje nejasno. V ponedeljek zaprtje lokalov

15.3.2020 | 11:50

Ljubljana - Slovenski državljani zaradi širjenja novega koronavirusa ne morejo več vstopati na območje Hrvaške in Srbije, je na Twitterju sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Zunanje ministrstvo je kasneje sporočilo, da po informacijah hrvaških oblasti prepoved vstopa za slovenske državljane v Hrvaško ne velja, medtem ko je Srbska vlada prepoved vstopa uradno objavila na svoji spletni strani.

Na ministrstvu za zunanje zadeva so prek Twitterja sprva sporočili, da "Hrvaška po naših informacijah zavrača vstop državljanom Slovenije. Za tiste, ki imajo prebivališče na Hrvaškem, pa uvaja 14-dnevno samoizolacijo po vstopu na hrvaško ozemlje."

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da so informacijo o zavračanju slovenskih državljanov na meji s Hrvaško prejeli od slovenske policije in slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem. Uradne informacije o tem pa še nimajo, so dodali.

Srbska vlada je medtem na svoji spletni strani v soboto objavila, da je sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Uveljavili so začasno prepoved vstopa tujcem, ki prihajajo iz Slovenije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice.

Dodali so, da v veljavi ostaja tudi začasna prepoved vstopa tujcem, ki so bili na Kitajskem, v Koreji, Italiji, Iranu ali Romuniji.

Lokali od jutri zaprti

V vladnem uradu za komuniciranje pa so potrdili, da bo v ponedeljek začel veljati ukrep o zaprtju vseh gostinskih lokalov. Gostincem priporočajo, naj ne nabavljajo zalog. Odlok, ki bo uvedel zaprtje, bo predvidoma objavljen popoldne.

Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. V soboto je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim.

Od polnoči bo prepovedan tudi javni prevoz. Taksiji bodo lahko vozili, vendar bodo morali vozniki pred vstopom novega potnika vozilo razkužiti.

Vlada sicer že pripravlja nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, da bi ohranila delovna mesta in likvidnost podjetij.

B. B.