Število potrjenih okužb preseglo dvestotico, varstva od jutri ne bo niti za otroke staršev v sektorjih kritične infrastrukture

15.3.2020 | 15:40

Število okužb po regijah do 10. ure

V Sloveniji so do 14. ure na okužbo z novim koronavirusom testirali 6156 oseb, okužba pa je bila potrjena pri 219 osebah. Največ okuženih je v starostni skupini od 30 do 49 let, in sicer 73, je vlada sporočila na Twitterju. Število moških in žensk, pri katerih je bila potrjena okužba, je skoraj enako.

Število potrjenih okužb v Jugovzhodni Sloveniji se je povzpelo na 46. Včeraj jih je bilo 42. V Posavju so doslej okužbo potrdili pri eni osebi.

Varstva ne bo

Vlada je danes sprejela odlok, s katerim prepoveduje kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Premier Janez Janša in ministrica Simona Kustec pozivata k medsebojni pomoči pri varstvu na domu.

Vse šole in vrtci bodo zaprti od ponedeljka do preklica. Ministrstvo je danes vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi poslalo posebno okrožnico.

Kot piše v njej, se prepoved nanaša na vrtce, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednje šole, višje strokovne šole, domove za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojne visokošolske zavode.

Velja tudi za dijaške domove, vendar ne za tiste dijake in študente tujce, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter prav tako ne za mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Podobno velja za študentske domove. Izjema so tako študenti, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine ter študenti tujci in gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

Niti za otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi

Začasno prepoved zbiranja v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je sicer z odredbo določil že prejšnji minister za zdravje Aleš Šabeder. Dopolnjena odredba je predvidevala, da bo v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti.

Novi vladni odlok tega več ne predvideva, niti v manjših skupinah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec prosi vse, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočijo na pomoč pri varovanju njihovih otrok, da to storijo. A opozarja, naj to ne bodo starejši oziroma tisti, ki so v primeru koronavirusa v rizični skupini.

V pogovoru za TV Slovenija je pojasnila, da je 95 odstotkov staršev našlo rešitve za varstvo otrok, za ostale pa so v stiku z ravnatelji in predstavniki civilne zaščite in župani. "Pozivamo in prosimo, da se poišče rešitev v tem sklopu za individualna varstva. Iskreno naprošamo vse tiste, ki lahko po konceptu medsebojne pomoči in razumevanja priskočijo na pomoč in so zdravi, da se oglasijo in da pomagamo razrešiti te individualne težave," je o varstvu otrok staršev, ki morajo biti v službi, dejala ministrica.

Starši naj se obrnejo na lokalne skupnosti, civilno zaščito, župane, so pa po njenih besedah tudi na ministrstvu odprti za pozive, bodisi neposredno preko njihove službe za stike z javnostmi, kot prek ravnateljev, ki so v stiku z ministrstvom.

S prošnjo, da se v prihodnjem tednu čim bolj angažirajo glede pomoči pri organizaciji varstva otrok na domu, se je na župane na Twitterju obrnil tudi predsednik vlade Janez Janša. "Za pomoč zaprošam tudi vse zdrave mlade, ki imajo čas. Trenutno je edina varna oblika varstva otrok namreč varstvo na domu," je zapisal.

B. B.