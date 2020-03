Dovoljene le še nujne trgovine in storitve, gostinstvo in turizem ustavljena

15.3.2020 | 19:55

Vlada je prepovedala vse gostinske, turistične in druge nenujne storitve. Foto: B. B.

Ljubljana - Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusa je vlada izdala odlok, s katerim od polnoči dovoljuje le še ponudbo ter prodajo blaga in storitev, ki so nujna za oskrbo prebivalstva z živili, zdravili, energenti ter nekaterimi drugimi vrstami blaga in storitev.

Z odlokom je začasno prepovedana ponudba ter prodaja nastanitvenih, gostinskih, velnes, športnorekreacijskih, kinematografskih, kulturnih, frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.

Iz začasne prepovedi je izvzeta prodaja blaga in storitev na daljavo ter naslednje dejavnosti:

- prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;

- lekarne;

- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;

- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;

- kmetijske prodajalne;

- bencinski servisi;

- banke;

- pošte;

- dostavne službe;

- trafike in kioski za prodajo časopisov in revij

- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v roku 24 ur izdal priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje

V oskrbo bolnikov s koronavirusom tudi vsi specializanti

Vlada je izdala tudi odlok o razporejanju zdravnikov brez licence, s katerim določa način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Vsem zdravnikom specializantom se prekine specializacija in vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno). Prekinejo se tudi vsi postopki razpisovanja novih specializacij.

Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov pozovejo na delo njihovi delodajalci. Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju. Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je potreben.

Vlada je tudi preklicala odredbo o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, ki je bila izdana v petek. To pomeni, da ni več prepovedan promet z zaščitnimi sredstvi za zaščito pri novem koronavirusu COVID-19.

B. B.