Novorojenček v inkubatorju s helikopterjem v UKC

16.3.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 9.40 uri je poletel helikopter Slovenske vojske z medicinsko ekipo UKC Ljubljana v Brežice in iz tamkajšnje porodnišnice v inkubatorju prepeljal novorojenca v UKC Ljubljana.

Ob 15.42 je v ulici Ob potoku v Novem mestu gorela suha trava, pa podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so požar na površini okoli 2 hektarja pogasili.

Ob 11.34 sta ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorela suha trava in grmičevje na površini približno 3 hektarje. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS 1975;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju- Cerkev;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI;

- od 13.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, TP MALO LEŠČE, TP BREZOVICA PRI METLIKI;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, TP ŽDINJA VAS 1, ŽDINJA VAS 2;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- -od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani TP ŠENTJURIJ, na izvodu VAS LEVO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP BUKOŠEK CERJAK izvod ČEPIN – PAPAC med 8:30 in 11:30 uro, na območju TP RAJEC 2 izvod SMER MOKRICE pa med 8:30 in 11:00 uro.

M. K.