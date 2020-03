Od srede po Novem mestu spet s kolesi GoNm

16.3.2020

Kmalu po mestu spet s kolesi.

Novo mesto - To sredo bo znova zaživel sistem izposoje koles GoNm, ki se je lansko leto razširil na petnajst postaj, razpršenih po večjem delu Novega mesta. To bo zdaj, ko je ukinjen mestni potniški promet, še bolj dobrodošlo.

Uporabnikom je tako na voljo že 75 koles, 30 navadnih in 45 na električni pogon. Letošnja novost je uvedba turističnega paketa izposoje in celoletnega delovanja sistema, lažjo izposojo pa omogoča tudi mobilna aplikacija.

Uporabniki, ki želijo uporabljati sistem GoNm, registracijo opravijo na Turistično informacijskem centru Novo mesto na Glavnem trgu. Celoletna uporabnina znaša petindvajset evrov, mesečni paket pa stane pet evrov. Z uvedbo tedenskega turističnega paketa v vrednosti deset evrov bo izposoja koles na voljo tudi obiskovalcem Novega mesta.

Predvidena uporaba celo leto

Mobilna aplikacija Mobiln.si omogoča še lažjo in prijaznejšo izposojo, med drugim nudi tudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij ter podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Uporabnike bo kmalu razveselila še prenovljena spletna stran www.gonm.si, kjer so na voljo dodatne informacije o delovanju sistema.

Glede na povečan interes uporabnikov in mile zime z Mestne občine Novo mesto sporočajo, da je v letošnjem letu predvidena uvedba celoletnega delovanja, kar pomeni, da jeseni oziroma pozimi sistema ne bi zapirali ob prvem poslabšanju vremena, ampak bi ta deloval celo leto. V tem primeru bi bila na voljo le navadna kolesa, saj nizke temperature negativno vplivajo na delovanje baterij električnih koles. Načrtovana je tudi nadaljnja širitev postaj, pri čemer je njihova postavitev odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev.

