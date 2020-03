Župan o razmerah v občini

16.3.2020

Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj (Foto: M. L.)

Črnomelj - Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, se je z izjavo obrnil na prebivalce. »Spoštovane občanke in občani, v trenutku, ko se soočamo z izrednimi razmerami zaradi epidemije korona virusa je prav, da vas glede na poplavo različnih informacij na spletu pomirim in celovito informiram, kako se s tem spopadamo na občinskem nivoju. Moram poudariti, da smo v občini Črnomelj zaradi korona virusa med prvimi v Sloveniji aktivirali (ne ustanovili - aktivirali) štab Civilne zaščite že 27. februarja in imeli do sedaj 5 formalnih sej in vsakodnevne operativne sestanke v ožji sestavi. Poveljnik in župan se dnevno večkrat srečava, da pregledava situacijo in izvajanje ustreznih ukrepov.

Kot eni redkih smo že takoj po prvem sestanku naročili primerno količino zaščitnih sredstev za potrebe delovanja struktur CZ in strateških služb za izredne razmere, ki jih pokriva občina. Država je šele včeraj sprostila državne rezerve zaščitnih sredstev in sedaj se dogovarjamo o količini dodatnih zaščitnih sredstev iz državnih rezerv.

Zdravstveni dom Črnomelj je zaradi zaprtja ZD Metlika prevzel zdravstveno oskrbo tudi v občini Metlika. Uspešno so se organizirali, najprej smo postavili dodaten šotor Civilne zaščite (8. marca), vendar smo po intervenciji že v dveh dneh dobili iz Ljubljane dodatne kontejnerje za ustrezno organiziranje sprejema in obravnave dodatnih pacientov. Zavedamo se, da se osebje doma izredno trudi, da uspešno opravi vse naloge, kar pa bo v prihodnje težko, zato apeliramo na državo, da to organizira drugače ali pa zagotovi dodatno osebje. Zaenkrat je največ kar osebju ZD Črnomelj lahko rečem »hvala«.

Objavljene so številke za vse pomoči potrebne v naši občini, vendar moram tu poudariti, da za nujne primere in dogodke ostajata še vedno na voljo interventni številki 112 in 113, ki sta aktivni 24 ur.

Z javnostjo komuniciramo preko občinske spletne strani, kjer so na voljo vse informacije in priporočila, ki jih izdaja vlada oziroma sedaj državni štab Civilne zaščite, ki je najvišji strokovni organ. Sami usmerjamo ljudi tako, da priporočamo občanom, da se vsa priporočila v čim večji meri tudi upoštevajo. Seveda pa nismo pristojni in nimamo pravne podlage, da bi zapirali lokale, trgovine, podjetja. Jim pa to v dani situaciji svetujemo in priporočamo, da to upoštevajo oziroma se ustrezno reorganizirajo, kolikor je to mogoče, da zajezimo širjenje virusa.

Z namenom, da omejimo nepotrebno poplavo informacij po spletnih omrežjih in istočasno izboljšamo naše delovanje, pozivam vse občane, da se preko e-naslova obcina.crnomelj@siol.net obrnete na občino ali štab civilne zaščite z vašimi predlogi in nasveti za naše učinkovitejše ukrepanje. Na ta način bomo omejili poplavo mnenj in informacij, ki na eni strani ustvarjajo neželene učinke, v resnici pa ne prispevajo k izboljšanju sistematičnega ukrepanja inštitucij, ki morajo upoštevati predvsem/tudi pravne okvirje ukrepanja in delovanja.

Hvala poveljniku Štaba v CZ Črnomelj za trezno in umirjeno delovanje v danih razmerah.

Na koncu spoštovane občanke in občani, za uspešno umiritev razmer lahko naredimo največ sami. Zato vas pozivam, da se držimo priporočil in predpisanih ukrepov. Ne iščimo dodatnih ukrepov tam, kjer je to pravno in organizacijsko neizvedljivo. Zaupajmo strokovnjakom in za naslednja dva tedna omejimo ali celo ustavimo naše družbeno življenje. Žal je v trenutnih razmerah in do sedaj poznanih dejstvih o korona virusu, to edini pravi ukrep.

Spoštovani, želim vam mirne prihodnje dni, ne zapadajte v različne presije ampak zaupajte svoji zdravi kmečki pameti. Na koncu se vedno izkaže, da je tako najboljše,« je zapisal v izjavo črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Pripravil: M. L.