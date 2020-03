Pili, potem pa povzročili nesrečo

16.3.2020 | 11:30

Novomeški prometni policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri počivališču Dul v smeri proti Ljubljani. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 47-letni voznik osebnega avtomobila. Kršitelj, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti so v petek nekaj pred 15. uro pod drobnogled vzeli nesrečo na cesti med Studencem in Roviščem. Povzročil jo je 53-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v ovinku zapeljal naravnost in trčil v avtomobil 57-letnega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,73 miligramov alkohola. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

V petek pa se je okoli 18. ure zgodila prometna nesreča tudi v kraju Vrhe. Novomeški policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila na lokalni cesti zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v tovorno vozilo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,20 miligramov alkohola (2,5 g/kg). O kršitvah cestno prometnih predpisov so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tovornjakar vijugal po cestišču

V noči na petek so občani policiste opozorili na nevarno vožnjo voznika tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Vahte proti Metliki, vijugal po vozišču, ustavljal in speljeval tovorno vozilo. 35-letnega nevarnega voznika so izsledili in izločili iz prometa. Med postopkom so ugotovili, da ima 35-letni državljan Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola. Voznika so pridržali in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Pijana 52-letnico kričala na družinske člane

Krške policiste so v petek na pomoč poklicali iz okolice Krškega, kjer naj bi v zasebnem prostoru ženska kršila javni red in mir. 52-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola in je s kričanjem vznemirjala družinske člane, se tudi po prihodu policistov ni pomirila, zato so ji odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so ji izdali plačilni nalog.

Sedem tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih teh dneh na območju Čateža ob Savi in Prilip izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, državljana Maroka in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo.

M. Ž.