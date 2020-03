Ukradli dva avtodoma

16.3.2020 | 14:00

V noči na petek so na Podbevškovi ulici v Novem mestu neznanci vlomili v ograjen parkirni prostor in odpeljali dva neregistrirana avtodoma, in sicer Adria Twin supreme 640 SGX, s številko šasije ZFA25000002N24454, kovinske svetlo sive barve, in Adria Twin axess 640SL, s številko šasije VF7YCBNFC12L72249, bele barve.

Dobili tatova drv

Novomeški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o tatvini drv na območju Kuzarjevega Kala. Kmalu so v bližini izsledili 18-letnika, ki je v vozilu prevažal ukradena drva. Drva so zasegli in jih vrnili oškodovancu, storilca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Kup vlomov in tatvin

Na Novem trgu v Novem mestu je v petek nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore podjetja. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 150 evrov škode.

V Jelšah pri Otočcu je v noči na soboto neki nepridiprav skozi okno in vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel zavoj kave.

Na Trški gori je med 8. in 14. marcem nekdo vlomil v tri počitniške hiše in ukradel več steklenic alkoholne pijače.

V noči na soboto je na območju Črešnjic nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomi.

V noči na soboto je na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal in iz blagajne ukradel menjalni denar.

Na delovišču v Senovem je med petkom in soboto neki nepridiprav iz rezervoarja delovnega stroja iztočil in odnesel okoli 160 litrov goriva.

V Mirni Peči je v noči na nedeljo neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in iz zamrzovalne skrinje odnesel meso.

S parkirišča na Kolodvorski ulici v Novem mestu je med 8. 3. in 14. marcem neznanec odpeljal Renault clia, registrskih oznak NM 70-74K, letnik 1998.

V Homu na območju PP Trebnje je med petkom in nedeljo nekdo vlomil v počitniško hišo ter ukradel suhomesnate izdelke in denar. Lastnico je oškodoval za okoli 1000 evrov.

M. Ž