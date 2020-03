GRC Novo mesto: intervencije nemotene, nenujne zadeve pa ne

16.3.2020

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V sklopu aktivnosti za preprečevanje širjenja koronavirusa so tudi v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto sprejeli posebna navodila za delo in nujne ukrepe.

Skladno s preventivnimi ukrepi, ki jih je sprejel krizni štab Vlade RS, so zaradi zagotavljanja nemotene javne gasilske službe sprejeti naslednji ukrepi, ki veljajo za stranke in obiskovalce naše enote: do preklica gasilci GRC Novo mest ne bodo izvajali servisa ročnih gasilnih aparatov na terenu in v enoti, nenujnih požarnih straž, prevozov vode, omejeno pa je tudi izvajanje nalog na področju požarne preventive.

Vsa intervencijska dejavnost poteka nemoteno. »Prosimo, da naši uporabniki in obiskovalci navedene ukrepe sprejmete z razumevanjem, saj verjamemo, da je cilj vseh nas, da nujne intervencijske službe čim bolj nemoteno izvajajo svoje naloge. Hkrati vas pozivamo k doslednemu upoštevanju navodil pristojnih strokovnih služb pri izvajanju preventivnih ukrepov in preprečevanju širjenja okužbe z novim koronavirusom. Pazite nase in ostanite zdravi!« v sporočilu pravi direktor GRC Novo mesto Gregor Blažič.

L. M.