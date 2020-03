Trgovci skrajšujejo delovni čas

16.3.2020 | 15:10

Mercatorjeve trgovine skrajševanja delovnega časa še niso napovedale, večina drugih pa. (Foto: B. B.)

Trgovci zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa že spreminjajo delovni čas. Iz družb Hofer, Lidl, Spar in Tuš so tako sporočili, da s torkom prehajajo na skrajšan delovni čas. Trgovske družbe se pripravljajo tudi na nadzorovan vstop v trgovine, da bi tako omejili število hkratnih kupcev.

Od torka bodo tako Hoferjeve trgovine, teh je po Sloveniji 87, od ponedeljka do sobote odprte med 8.30 in 17. uro, ob nedeljah pa med 8.30 in 12. uro. Skrajšan delovni čas velja do nadaljnjega.

Lidl jutri prav tako prehajajo na spremenjen delovni čas. Od ponedeljka do sobote bo tako 60 Lidlovih trgovin po državi odprtih od 8.30 do 18. ure, v nedeljo pa od 8.30 do 12. ure. Tudi danes bodo trgovine zaprli že ob 18. uri.

V Sparu so tako javnost obvestili, da bodo trgovine Interspar s torkom do preklica od ponedeljka do petka odprte med 10. in 18. uro, ob nedeljah pa med 9. in 15. uro. Trgovine Spar bodo medtem od ponedeljka do sobote večinoma odprte od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa bo v tistih, ki so na ta dan odprte, mogoče življenjske potrebščine kupiti med 8. in 12. uro.

Tudi vse trgovine Tuš bodo od torka dalje odprte po skrajšanem delovnem času. Od ponedeljka do sobote bodo tako do nadaljnjega odprte med 9. in 18. uro ter ob nedeljah med 8. in 12. uro. Nekatere manjše trgovine so izjema in imajo še krajši delovni čas.

V Mercatorju in tudi trgovinah Jagr za zdaj delovni čas ostaja nespremenjen. Pri Jagru kupce prosijo, naj v trgovine vstopajo v omejenem številu in samo, če so zdravi.

V Tušu so povedali, da na blagajne trgovin nameščajo tudi zaščitna stekla. Na ta način so v nedeljo opremili 16 trgovin, danes bodo preostalih 89. Uvajajo tudi diskrecijske črte na blagajnah ter na frekventnih lokacijah že omejujejo število kupcev v trgovini.

V vseh trgovcih pa kupce pozivajo, naj vzdržujejo vsaj 1,5 metra razdalje do drugih ter upoštevajo vsa navodila glede preventivnega ravnanja v času epidemije - npr. tudi z razkuževanjem rok in uporabo zaščitnih rokavic z oddelka sadja in zelenjave.

Odprte sicer ostajajo tudi drogerije. Trgovine Drogeriemarkt so odprte s skrajšanim delovnim časom. Delujejo tudi trgovine Müller.