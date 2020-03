Krško ukrepa: Prepovedana tudi uporaba igral in fitnesov na prostem

16.3.2020 | 18:10

Župan Krškega Miran Stanko (Foto: B. B. arhiv DL)

Krško - Krški župan Miran Stanko je v današnji izjavi za medije pozval občane, da upoštevajo vsa navodila pristojnih strokovnih služb o zaščitnih ukrepih in tako prispevajo k omejitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. Predvsem pa, da ostanejo doma. Kot je poudaril, občina sodeluje in je v stalnem kontaktu z vsemi pristojnimi institucijami tako na ravni države kot v lokalnem okolju. S ciljem omejitve širjenja novega virusa so tako kot v celotni državi sprejeli niz ukrepov.

Za vse informacije v zvezi z epidemijo in ukrepi omejitve širjenja novega koronavirusa na območju občine lahko občanke in občani pokličejo na tel. številko občine Krško: 07 49 81 429 oz. jih poiščejo na spletni strani občine in izvajalcev javnih služb.

Pomoč občanom v stiski

Za vse starejše občane v stiski, ki v času ukrepov proti širjenju koronavirusa potrebujejo pomoč za dostavo hrane, živil, zdravil in ostalih nujnih potrebščin, pa nimajo nikogar od svojcev ali znancev, ki bi jim lahko pomagal, lahko pokličejo na posebno telefonsko številko 070 585 803 – vstopna točka za pomoč občanom. Vstopno točko izvaja CSD Posavje, Enota Krško, ki bo po potrebi koordinirala OZ Rdečega križa Krško in prostovoljce humanitarnih organizacij.

Na telefonski številki 041 730 192 pa so med 8. In 18. Uro dosegljivi tudi prostovoljci Območnega združenja RK Krško.

Da bodo svoje delo lahko opravili, jim bo občina, tako kot zaposlenim na CSD, Pomoč na domu, v sodelovanju z državo čim prej poskušala zagotoviti zaščitno opremo (maske, razkužila, rokavice).

Ustavljen javni promet (mestni avtobus)

Tako kot drugod po državi je v občini začasno do preklica ustavljen mestni potniški promet (mestni avtobus), saj gre za nujen ukrep pri omejevanju širjenja okužbe.

Izposoja koles izključno z zaščitnimi ukrepi

Izposoja koles ni prepovedana, vendar ob tem opozarjajo, da kolo uporabljate na lastno odgovornost. Ob tem pozivajo, naj uporabniki dosledno izvajajo samozaščitne ukrepe – torej umivanje oz. razkuževanje rok. Vzdrževalec enkrat dnevno vsa kolesa in ostalo opremo razkužuje.

Prepoved uporabe igral in fitnesov na prostem

Prav tako je na območju občine Krško do preklica prepovedana uporaba vseh igral in fitnesov na prostem.

Vse nujne gospodarske javne službe se bodo še naprej delovale, sicer v zmanjšanem oz. najnujnejšem obsegu. Kot pravijo na občini, spremljajo reorganizacijo javnih služb in organizacijo dežurnih služb.

Župan se je zahvalil vsem delavcem v Zdravstvenem domu Krško, Splošni bolnišnici Brežice in lekarnah ter drugim, ki delajo v kritični infrastrukturi - energetika, javne službe, zagotavljanja drugih družbeno vitalnih storitev, varnosti, socialnih služb, oskrbe, komunale, policije, intervencijskih služb…, za njihov trud in predanost.

»S skupnim odgovornim pristopom bomo lahko zajezili prekomerno širjenje virusa. Naloga vsakega od nas je, da ravna maksimalno samozaščitno, s tem pa zavarujemo sebe in svoje bližnje. Zato še enkrat poziv, da se vsi in vsak posebej držimo vseh navodil in ukrepov vlade ter pristojnih služb,« je poudaril župan.

B. B.