Ostal ujet v vozilu; padel z gradbenega odra

17.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.11 uri je v naselju Praproče, občina Semič, voznik s kombiniranim vozilom zapeljal s cestišča čez kamniti zid, se prevrnil in ostal ujet v vozilu. Gasilci PGD Črnomelj in PGD Gradnik so zavarovali in razsvetlili kraj, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila ter nudili pomoč reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel z gradbenega odra

Ob 13.45 je na Viru pri Stični v občini Ivančna Gorica z gradbenega odra padel delavec. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana reševalci NMP.

Dežja ni, hitro zagori

Ob 14.21 je pri ulici Šmihel v Novem mestu gorela suha trava, tudi grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrih.

Ob 12.02 je zagorela trava v naselju Žadovinek, občina Krško. Požar na površini okoli tri hektare so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 17.16 sta v bližini Trate VII v Kočevju gorela suha trava in podrast. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Gorele saje

Ob 18.49 so v Zagradcu pri Grosupljem, občina Grosuplje, v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Gasilci PGD Zagradec pri Grosupljem in Grosuplje so iz peči odstranili polena in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in objekt.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEC PRI GABROVKI, TP BRINJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.