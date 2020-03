Na Hrvaškem 14-dnevna samoizolacija tudi za potnike z Dolenjske

17.3.2020 | 07:45

Foto: Arhiv DL

Zagreb - Hrvaška je na seznam kriznih držav in območij dodala tudi Dolenjsko. Ukrep o 14-dnevni samoizolaciji že od prej velja za potnike, ki prihajajo na Hrvaško iz Bele krajine, domača karantena za 14 dni pa velja tudi za hrvaške dnevne migrante, ki odhajajo na delo na Dolenjsko ali Belo krajino, je poročala STA.

Spremembo seznama kriznih držav in območij, na katerega so dodali Dolenjsko, so sinoči objavili na spletni strani hrvaškega zunanjega ministrstva. Po novem bodo tako osebe, ki prihajajo na Hrvaško z Dolenjske, zavrnili na hrvaškem mejnem prehodu, če se ne bodo odločile za 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

M. Ž.