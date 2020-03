Pijan večkrat trčil v podporni zid

17.3.2020 | 09:35

Črnomaljski policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči pri naselju Gradnik. 76-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po lokalni cesti in zaradi vožnje preblizu levemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom. Večkrat je trčil v podporni zid in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,72 miligramov alkohola. Zoper povzročitelja nesreče so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nista upoštevala pravila o prednosti

Nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov na cesti Metlika - Črnomelj pri kraju Zastava. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 29-letna voznica, ki je odvzela prednost 24-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 31-letnega potnika iz vozila 24-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Okoli 17. ure pa se je prometna nesreča zgodila v Korenitki na območju PP Trebnje. Povzročila jo je 18-letna voznica začetnica, ki je zaradi neupoštevanja pravila o prednosti trčila v avtomobil, ki ga je vozil 49-letni voznik. Poškodovano voznico, potnika v njenem vozilu in potnika iz vozila 49-letnega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Vsi so v nesreči utrpeli lažje poškodbe. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške

Novomeški policisti so včeraj v naselju v okolici Novega mesta zaradi nezanesljive vožnje ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,65 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomil, a odnesel nič

V Dolnjem Suhorju pri Metliki je med 12. in 16. marcem nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

Sinoči okoli 20. ure je v Novem mestu neznanec vlomil v prostore podjetja. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov premoženjske škode.

M. Ž.