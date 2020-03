Podjetja se prilagajajo, v Revozu težava z zagotavljanjem delavcev

17.3.2020 | 08:35

Ilustrativna fotografija (Foto: B.D.G, arhiv DL)

Novo mesto - Podjetja po državi se prilagajajo na novo realnost, ko se je javno življenje po državi zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa začasno skoraj povsem ustavilo. V novomeškem Revozu, ki zaposluje približno 3400 ljudi in je največji slovenski izvoznik, je včerajšnja dopoldanska izmena redno nadaljevala proizvodnjo. V podjetju sicer več težav kot redna dobava sestavnih delov ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa povzroča zagotavljanje prihoda zadostnega števila delavcev. Stanju se bodo sproti prilagajali, so zatrdili po poročanju STA.

Sicer je podjetje uvedlo vrsto ukrepov za zajezitev morebitne okužbe s koronavirusom, glede na stanje pa uvaja dodatne.

Otežena je dobava delov in jo po navedbah STA z velikimi prizadevanji še uspevajo zagotavljati, so še povedali v Revozu, kjer so zaradi neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica širjenja novega koronavirusa na Kitajskem in neredne dobave motorjev iz tovarne v Turčiji, v začetku meseca za tri dni že začasno zaustavili proizvodnjo.

M. Ž.