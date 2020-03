V Novem mestu največ težav z zagotavljanjem zaščitne opreme

17.3.2020 | 10:55

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto se kot največja dolgoročna težava pri ukrepih za zajezitev okužb z novim koronavirusom kaže preskrba z zaščitno opremo. Te imajo po podatkih Splošne bolnišnice Novo mesto dovolj za sprotno delovanje in še nekajdnevno rezervo. Ministrstvo za zdravje jim je sicer zagotovilo, da bodo potrebno dodatno opremo dobili, poroča STA.

Strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič je povedal, da ministrstvu za zdravje stalno sporočajo svoje potrebe in da so jim pristojni zagotovili pravočasno oskrbo z varovalno opremo. Sicer pa se lahko ob preskrbi z omenjeno opremo kot dolgoročna težava pri boju z omenjeno epidemijo pokaže še zadostna kadrovska sestava, je ocenil.

Eno je sicer povezano z drugim, je opozoril in dodal, da kot vstopna točka za odvzem brisov dnevno zadnje dni pregledajo do 20 posameznikov.

Število dnevno odvzetih brisov se je z novo politiko pri odvzemu brisov precej zmanjšalo, po drugi strani pa že prihajajo prvi oboleli, ki jih za zdaj v Novem mestu le pregledajo in ob morebitni hospitalizaciji premeščajo v UKC Ljubljana ali na Golnik, je še povedal Piletič.

Tudi vodja občinskega štaba civilne zaščite Gregor Blažič je za STA ocenil, da glavno dolgoročno težavo pri zajezitvi okužbe s koronavirusom predstavlja preskrbljenost z zaščitno opremo.

Potrdil je, da je te za sprotno delovanje še dovolj, in dodal, da so ravno danes dobili novo državno pošiljko, med drugim z zaščitnimi maskami, rokavicami, zaščitnimi oblekami in drugo tovrstno opremo. To bodo danes razdelili predvsem tem, ki se ukvarjajo z varovanjem starejših.

V Zdravstvenem domu Novo mesto, ki je temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti primarne ravni na območju novomeške in drugih občin soustanoviteljic - Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč, imajo zaščitne opreme le še za kakšen dan.

Direktorica Alenka Simonič je za STA povedala, da so ministrstvo za zdravje opozorili, da opremo nujno potrebujejo in da pričakujejo ustrezen odziv. Če opreme ne bodo dobili, se bodo morali zateči k zaprtju določenih ambulant, je opozorila.

Sicer pa je novomeško javno življenje omrtvičeno. Občina je skladno z državnimi ukrepi včeraj ukinila mestni potniški promet in med drugimi ukrepi za vse, ki tega nimajo, uredila varstvo otrok. Za tega sicer v ponedeljek ni bilo večjega zanimanja.

V občini so zaprti gostinski lokali, živilske trgovine ob občutno manj obiska delujejo, upoštevanje državne uredbe pa nadzira novomeška enota zdravstvene inšpekcije. Na tej so za STA povedali, da gostinski lokali ukrep o zaprtju v glavnini spoštujejo. Sicer so odkrili nekaj odprtih in o teh obvestili policijo, ki je lastnike pozvala, da jih zaprejo in jih zaenkrat zgolj opozorila.

