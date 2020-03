Semiška občina o pomembnih informacijah za občane

17.3.2020 | 12:05

Semič (Foto: arhiv lokalno.si)

Semič - Iz občine Semič so posredovali sporočilo, ki so ga glede na epidemijo koronavirusa oblikovali skupaj s štabom Civilne zaščite in ga bo prejela vsa gospodinjstva v občini Semič.

Med drugim so zapisali, da naj občani, ki so v izolaciji ali karanteni in nimajo svojcev, sosedov ali drugih oseb, ki bi jim lahko priskočili na pomoč, sporočijo potrebo po dostavi hrane, zdravil in drugih nujnih pripomočkov na telefonsko številko Civilne zaščite Občine Semič 040 349 660.

Glede zagotavljanja varstva otrok na domu tistim staršem, kjer sta oba zaposlena v nujnih službah (to so zdravniki in medicinske sestre ter ostali zaposleni v zdravstvu, zaposleni v policiji in vojski, energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, v živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, redarstvih in službah civilne zaščite), te naprošajo, da jim potrebo po varstvu sporočijo na e-naslov obcina@semic.si s podatki o otroku in dostavijo potrdilo delodajalca. Mlade in proste vzgojiteljice iz vrtca Semič pa pozivajo, da priskočijo na pomoč pri varovanju otrok na domu (to sporočijo na e-naslov andreja.miketic@osbos.si)

Pomoč na domu Centra za socialno delo Črnomelj poteka nemoteno, do nadaljnjega pa ustavljajo opravljanje storitve prostovoljnih prevozov Moj šofer.

Na občini tudi naprošajo vse občane, da po nepotrebnem ne kurijo v naravi, da ne bi prišlo do požarov v naravnem okolju in s tem potreb po intervencijah gasilcev. Ti morajo biti v tem času na razpolago za druge nujne namene.

Tudi občinska uprava Občine Semič ima do preklica spremenjen način delovanja. Prostori občine so do nadaljnjega zaprti, v nujnih primerih je v delovnem času možen obisk prostorov samo s predhodno najavo na telefon 07/35 65 360.

Zadeve lahko oblani urejajo po telefonu ali po elektronski pošti obcina@semic.si.

Do nadaljnjega sta zaprti tudi pisarna Centra za socialno delo Črnomelj in pisarna Krajevnega urada Semič, ki sta v občinskih prostorih. V nujnih primerih lahko ljudje pokličejo na telefonske številke: Center za socialno delo Črnomelj 07/30 62 360 in Upravna enota Črnomelj 07/33 61 000.

Celotno sporočilo je objavljeni na spletni strani občine.

M. Ž.