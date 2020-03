Kakšni so ukrepi v občinah Brežice in Sevnica

17.3.2020 | 13:45

SB Brežice (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice, Sevnica - V Posavju so uvedli podobne ukrepe kot drugje po državi. Tamkajšnje občine občane pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predvsem pa, da ostanejo doma.

Poročali smo že, kakšni so ukrepi v Krškem, v sosednji občini Brežice, kjer so do zdaj oz. prejšnji teden odkrili enega okuženega, so delo s strankami v glavnini omejili na telefonske pogovore in elektronsko pošto. Oddelki občinske uprave delujejo v okrnjeni sestavi. Aktivirali so štab civilne zaščite, posebno pozornost so namenili starejšim, ki nimajo bližnjih in socialne mreže. Zanje so vzpostavili posebno telefonsko številko 051 20 10 10, na katero lahko pokličejo med 8. in 16. uro. Občane so zaprosili, da poskrbijo za sosede in znance, če so ti sami in potrebujejo pomoč, je navedla STA.

Splošna bolnišnica Brežice je včeraj spremenila organizacijo dela, ki velja do petka, 27. marca. V brežiški bolnišnici so včeraj prenehali delo v vseh specialističnih ambulantah in v ginekološkem dispanzerju, odpovedali so tudi naročeni operativni program. Glede na epidemiološko stanje bodo morebitne nadaljnje ukrepe določili po 23. marcu.

Občina Sevnica vse naloge opravlja tekoče, zaradi varovanja zaposlenih pa je omejila osebne stike. Občane in druge obiskovalce so pozvali, da pri urejanju zadev z občino in s sevniško upravno enoto uporabljajo telefonske in elektronske poti.

V Zdravstvenem domu Sevnica so zadnje dni vzpostavili epidemiološki nadzor. Med zaposlenim osebjem hkrati izvajajo preventivne ukrepe preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom. Delo poteka po podobnem protokolu kot v drugih ustanovah primarnega zdravstva oz. podobno kot v zdravstvenih domovih v Krškem in Brežicah. Sicer pa bo jutri ob 12. uri direktorica Vladimira Tomšič podala aktualne informacije o načinu dela v ZD Sevnica, priporočilih in pozivih k upoštevanju navodil v času epidemije.

M. Ž.