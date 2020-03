Revoz ustavlja proizvodnjo

17.3.2020 | 12:30

Foto: spletna stran revoz.si

Novo mesto - Vodstvo novomeškega Revoza se je odločilo, da danes ob 22. uri do nadaljnjega ustavlja proizvodnjo glede na trenutno dogajanje, povezano s širjenjem koronavirusa, in v skrbi za zdravje zaposlenih. Sodelavce poziva, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov.

Neuradno smo še izvedeli, da odrejajo čakanje na delo doma.

Dodano ob 13.15:

O zaustavitvi proizvodnje je podjetje medije pred nekaj minutami obvestilo tudi uradno. Ob že zgoraj zapisanih informacijah, so dodali, da trenutno ni mogoče oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za ponoven zagon proizvodnje. To bo odvisno tako od razmer v državi kot od odločitev matične Skupine Renault.

"Seveda si bo podjetje, tako kot celotna Skupina Renault, prizadevalo vzpostaviti poslovanje takoj, ko bo to možno. Potem ko bo kriza mimo, bo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejelo vse potrebno ukrepe, s katerimi bo zagotovilo ustrezno delovanje in odgovorilo na pričakovanja svojih kupcev," so zapisali v sporočilu za javnost.

O vseh ključnih informacijah glede dejavnosti Revoza in ponovnega zagona bodo tako zaposleni kot partnerji obveščeni prek mobilne aplikacije in spletne strani podjetja.

M. Ž.