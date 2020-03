NLB začasno zapira vrata nekaterih poslovalnic

17.3.2020 | 16:00

Ljubljana, Straža, Mirna, Krško - V NLB vsem že sprejetim ukrepom za zajezitev okužb s koornavirusom z jutrišnjim dnem, torej 18. marcem, dodaja novega - iz preventivnih razlogov bodo namreč zmanjšali število delujočih poslovalnic. Med tistimi, ki bodo začasno zaprla svoja vrata so tudi Poslovalnice Straža, Mirna in Krško, so sporočili iz NLB.

Tako bo jutri delalo 50 njihovih poslovalnic po vsej Sloveniji, ki pa bodo odprte vsak delovnik od 8.30 do 13. ure. Odprte bodo poslovalnice na sedežih podružnic, v trgovinskih centrih in ob cestnih vpadnicah, da bo zagotovljena čim boljša regionalna pokritost.

Še naprej je iz preventivnih razlogov v veljavi spremenjen način sprejemanja strank v poslovalnicah, in sicer posamično vstopanje. Naenkrat je lahko v poslovalnici namreč samo toliko strank, kot je bančnih okenc. Zato naprošajo stranke, da dosledno upoštevajo tudi varno osebno razdaljo do zaposlenih in ostalih strank, pred in po bančnem opravku pa si razkužijo roke.

Ob tem v NLB pozivajo, da stranke omejijo obisk poslovalnice le na resnično najnujnejše zadeve. Svetujejo tudi, da namesto z gotovino plačujejo s karticami ali mobilno denarnico NLB Pay. Če pa ne gre brez gotovine, pa jo bodo stranke, kot doslej, lahko dvignile na bankomatih, so še dodali.

