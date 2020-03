Tudi Adria Mobil ustavlja proizvodnjo

17.3.2020 | 16:10

Novo mesto - Glede na izredno situacijo izbruha pandemije koronavirusa je generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih sprejela odločitev o začasni zaustavitvi dela v proizvodnji. Ta izredni ukrep prične veljati jutri in velja do vključno 31. marca - z možnostjo podaljšanja do 5. aprila 2020.

Ob spoštovanju varovalnih in preventivnih protokolov bodo jutri izjemoma potekala še nekatera nujna dela z ukrepi varovanja zdravja, zato, da bo po vrnitvi na delo nadaljevanje delovnih procesov steklo čim bolj nemoteno in tekoče. Posamezni zaposleni v režijskih službah, kjer je poslovno to nujno potrebno, bodo delo opravljali od doma.

"Čer bodo do navedenega datuma vzpostavljeni vsi pogoji za varno in nemoteno nadaljevanje proizvodnega procesa, bo v Adrii Mobil delo ponovno steklo 1. aprila oz. najkasneje 6. aprila, še sporočajo iz Adire Mobil.

