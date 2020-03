Od polnoči ne bodo obratovali maloobmejni mejni prehodi s Hrvaško (dopolnjeno)

Dodali so še, da določbe sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določajo pravice uporabnikov do prehoda državne meje izven mejnih prehodov (prehodna mesta in točke, kmetijski vložki), ostajajo v veljavi.

Vlada ob tem vsem potnikom svetuje, naj za nujna potovanja na Hrvaško uporabijo mednarodne mejne prehode.

Na Hrvaškem imajo po zadnjih podatkih 69 okuženih z novim koronavirusom. Pet oseb je okrevalo. V laboratorijih so po besedah tamkajšnjega ministra za zdravje Vilija Beroša opravili več kot tisoč preiskav potencialno okuženih, še 29 vzorcev pa preiskujejo. Pod nadzorom je skoraj 10.000 oseb na območjih, na katerih so ugotovili okužene.

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob tem danes napovedal, da bodo na Hrvaškem v prihodnjih dneh sprožili še ostrejše ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. Napovedal je začasno zapiranje nakupovalnih središč in gostinskih lokalov, različnih storitvenih obratov, kulturnih ustanov, sejmov, športnih objektov in otroških delavnic z namenom, da bi zmanjšali možnost družbenih stikov, ki so temelj za širjenje okužbe z novim koronavirusom.

Dodano 18. marca ob 11.30



Na območju Policijske uprave Novo mesto so od polnoči zaprti mejni prehodi

za obmejni promet:

- Sodevci,

- Žuniči,

- Krasinec,

- Krmačina,

- Radovica,

- Planina v Podbočju,

- Rakovec,

- Stara vas - Bizeljsko

- Nova vas ob Sotli.

Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško na območju PU Novo mesto, lahko uporabljajo mejne prehode:

- Obrežje,

- Slovenska vas,

- Rigonce,

- Orešje,

- Metlika

- Vinica.

Od ponedeljka, 16. 3., je prepovedan ves javni prevoz potnikov, kar velja tudi za potniški promet preko mejnih prehodov za mednarodni železniški promet Dobova in Metlika.

Ukrepi bodo trajali za nujno potreben čas.

L. M.