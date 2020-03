Množica travniških požarov

18.3.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.12 uri so v Gorenji vasi pri Mirni ob gozdu gorele veje in suha trava na površini 50 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Ševnica. Na intervencijo so bili napoteni tudi gasilci PGD Mirna, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Ob 11.02 je pri vasi Veliki vrh pri Šmarju v občini Grosuplje gorela trava. Gasilci PGD Šmarje-Sap so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 15.44 je ob Taborski cesti v Grosupljem, za industrijsko cono, na travniku gorela trava. Gasilci PGD Grosuplje so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

Ob 12.34 so v Mali gori, občina Kočevje, gasilci PGD Stara Cerkev, pogasili travniški požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Ob 13.09 so v Mali gori, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje, Stara cerkev in Šalka vas, pogasili podrsat in vejevje na površini okoli 3000 kvadratnih metrov.

Ob 13.54 je v Rajhenavu, občina Kočevje, gorela trava in podrast. Požar na površini okoli 3 hektarjev so pogasili gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje.

Ob 18.14 je pri naselju Koblarji v občini Kočevje gorela trava in podrast. Požar, ki je poškodoval tri drevesa in na površini okoli 4000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Stara cerkev, Kočevje in Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, na izvodu ŠENTLOVRENC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.