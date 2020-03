Policisti so in bodo ostali na terenu

18.3.2020 | 08:15

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Od prve potrjene okužbe s koronavirusom v Sloveniji tudi telefoni policije praktično vseskozi zvonijo. Samo na številki 113 so na Policijski upravi Novo mesto od 10. marca prevzeli 1994 klicev, ljudje pa se na policijo obračajo zaradi različnih razlogov, pravi tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Policijske enote na našem območju so v tem času obravnavale 388 interventnih dogodkov s področja prometa, javne varnosti in kriminalitete. Obravnavali so prometne nesreče, iskali pogrešane osebe, posredovali zaradi zastojev na mejnih prehodih in zagotavljali pretočnost prometa ob zastojih na avtocesti. Preprečevali in odkrivali so nezakonite prehode državne meje, posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru, izvajali predpise s področja varstva živali, ukrepali proti hujšim kršiteljem prometnih pravil, reševali težave z zaparkiranjem interventni poti itd.

"Ves čas, sedaj in tudi v prihodnje, je naše delo teren. Policisti dan za dnem, 24 ur na dan izvajamo vse tiste policijske naloge, s katerimi se varuje življenje ljudi ter njihova osebna varnost in premoženje. Ker želimo maksimalno učinkovito naloge opravljati še naprej, zaradi zdravja naših zaposlenih in zdravja ljudi, omejujemo obiske na policijskih postajah. Prebivalce zato prosimo, naj se za nenujne prijave in vprašanja v čim večji meri poslužujejo elektronske pošte, interneta in telefonskih kontaktov, in naj čim manj hodijo neposredno v policijske enote. Z ukrepom nikakor ne odrekamo uslug državljanom, ampak jih v primerih, ko je to možno, samo napotujemo na druge, že obstoječe in uveljavljene, komunikacijske kanale. V kolikor imajo prebivalci dilemo, ali je morebiti potreben obisk policijske postaje, naj predhodno pokličejo na telefonsko številko postaje in se pozanimajo. Gre za ukrep, s katerim želimo omejiti stike in v kar največji meri poskrbeti za varnost in zdravje vseh," poziva Drenikova.

Kontaktne številke policijskih postaj na našem območju (povezava)

Ob tem policisti ponovno pozivajo, da je interventna številka 113 namenjena le za klice v sili, denimo za obveščanje o kršitvah javnega reda in miru, o prometnih nesrečah, kaznivih dejanjih, torej takrat, ko ljudje nujno potrebujejo pomoč policije.

B. B.