Kia je šla s policisti

18.3.2020 | 08:20

Ilustrativna fotografija

Policisti PP Krško so med opravljanjem nalog v kraju Žadovinek zaradi

nezanesljive vožnje ustavili voznika kie sephia. Med

postopkom so ugotovili, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega

dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo

nameščenih registrskih tablic. V litru izdihanega zraka je imel 0,48

miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na

sodišče naslovili obdolžilni predlog.

B. B.