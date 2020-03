Tudi Inotherm ustavlja proizvodnjo in k tej težki odločitvi poziva tudi druge

Foto: Inotherm

Ribnica - Podjetjem, ki so se odločili začasno zaustaviti proizvodnjo, se danes pridružuje tudi ribniški Inotherm. Odločitev o začasni zaustavitvi so sprejeli včeraj, trajala pa bo predvidoma do 30. marca.

"Slovenija se je skupaj z Evropo znašla pred eno velikih preizkušenj. Ogrožena so življenja ljudi. V podjetju Inotherm, ki zaposluje 250 ljudi, se zavedamo, da bi brez vseh zaposlenih težko dosegli to v kar smo zrasli vse od leta 1991. Naša prednostna skrb v tem trenutku je zdravje naših zaposlenih, njihovih družin ter lokalnega in širšega okolja. Upamo, da bomo z našim odgovornim ukrepom tudi mi po svojih močeh pripomogli k zajezitvi širjenja pandemije. Naše podjetje kljub izjemno zaostrenim razmeram ostaja močno in stabilno še naprej in takoj ob umiritvi razmer pričakujemo normalno delovanje, obdelavo ponudb, naročil, proizvodnjo in redne dobave," so sporočili iz največjega proizvajalca vhodnih vrat iz aluminija v Evropi

Kot pravijo, so se v preteklih dneh z vprašanji, kaj bodo naredili v tej težki situaciji, nanje obračala številna podjetja.

"V ponedeljek smo sprejeli odločitev, da dejavnost podjetja v tem težkem času začasno zaustavimo. To odločitev je na naše veliko zadovoljstvo pozitivno sprejelo več kot 1000 naših poslovnih partnerjev v tujini. Naša prošnja je, da bi tudi naše podjetje vključili v prispevke, da pripomoremo tudi mi, da tudi ostala podjetja, ki ne proizvajajo nujnih življenjskih potrebščin, sprejmejo sicer težko ampak v tem trenutku do zaposlenih in družbe nujno odločitev," so sporočili iz podjetja.

B. B.