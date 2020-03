Občina poziva: Ne uporabljate otroških in športnih igrišč

18.3.2020 | 11:00

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto pozivajo občane, da do nadaljnjega ne uporabljajo otroških in športnih igrišč. Včeraj so tovrstna obvestila že namestili na športnih in otroških igriščih v upravljanju Zavoda Novo mesto, danes pa bodo enaka vidna opozorila namestile še osnovne in srednje šole na svojih otroških in zunanjih športnih igriščih.

Na občini so podoben poziv sicer že v nedeljo objavili na svojem Facebooku, a ga mnogi očitno niso zaznali.

B. B.