Izredne razmere tudi na področju odpadkov; Vse najboljše, super babica!

18.3.2020 | 19:00

Na področju komunalne odpadne embalaže že od začetka leta vladajo izredne razmere. Podjetja prevzemajo le embalažo, ki jo dajejo na trg njihovi pogodbeni zavezanci, oz. le tisto, za katero podjetja, ki proizvajajo to embalažo, plačujejo embalažnino. Tako ostaja neprevzete približno 50 odstotkov vse zbrane embalaže. Kako je s tem pri nas, smo preverjali na novomeškem komunalnem podjetju in CEROD-u.

Bralca iz Štefana pri Trebnjem sta še vedno vznemirjena zaradi dogodka sredi februarja. Ko sta se z avtodomom vračala iz Kopra in se ustavila na počivališču Lom, je do njiju pristopil policist, ki jima je po pregledu dokumentov dejal, da nimata prave vinjete, globa za to pa naj bi znašala 300 evrov. Prepričana sta bila, da imata ustrezno vinjeto, a policist je vztrajal pri svojem. Kdo je imel prav in kaj se je zgodilo, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Super tašča, babica, prababica in praprababica Metka Fink je 5. marca dopolnila 104 leta. Edina še živeča slovenska rudarka iz Željn pri Kočevju je svečo na torti upihnila med izbrano prešerno družbo na svojemu domu. Kakšna je njena življenjska zgodba, pišemo v Dolenjcu - časopisu, ki tudi v teh težkih časih ostaja vaš najboljši prijatelj in sopotnik. Tudi z lepimi in obetavnimi zgodbami!