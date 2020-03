Vstopna točka tudi ZD Sevnica, kjer se pripravljajo na sprejem obolelih

18.3.2020 | 13:20

Vladimira Tomšič (Foto: B. B., arhiv DL)

Sevnica - Zdravstveni dom Sevnica je po torkovi odredbi ministrstva za zdravje dodatna vstopna točka Posavja za testiranje okuženosti z novim koronavirusom. Sevniški zdravstveni dom se hkrati pripravlja na sprejem morebitnih obolelih in deluje po novo odrejenih protokolih, je povedala direktorica Vladimira Tomšič.

Dvema izolacijskima prostoroma, ki so ju v sevniškem zdravstvenem domu pripravili predhodno, so dodali kletne prostore z 12 t. i. boksi, celoten oddelek fizioterapije pa bodo spremenili v bolj stacionarni del s posteljami. Predviden je tudi oddelek za obolele otroke, za nosečnice pa bodo še naprej skrbeli v ločeni ginekološki ambulanti. Preventivnih pregledov za nenoseče pacientke do nadaljnjega ne izvajajo.

Delo na otroško-šolskem dispanzerju so v torek omejili na čas med 7. in 15. uro. Vse akutno bolne in novo obolele otroke z okužbami dihal ali prebavil bodo obravnavali po potrebnem protokolu. Otroke je treba sicer za vsak pregled predhodno naročiti telefonsko.

V ponedeljek so odpovedali vse zobozdravstvene storitve v Zdravstvenem domu Sevnica in Zdravstveni postaji Krmelj. Skladno z odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja koronavirusa pa so Sevničanom na voljo nujne zobozdravstvene storitve v zdravstvenih domovih Celje in Novo mesto. Občanom s krmeljskega konca v novomeškem, s štajerskega dela občine pa v celjskem zdravstvenem domu.

Zaradi preprečevanja oz. omejitve širjenja okužbe pa naj pacienti predhodno pokličejo dežurnega zobozdravnika, je opozorila direktorice in dodala, da so zdravstveni delavci te dni pod hudim pritiskom, več pa so jih poslali na čakanje.

Glede založenosti z zaščitno opremo je povedala, da njeno uporabo strogo nadzorujejo in optimizirajo. Pošiljko dodatne opreme pričakujejo prihodnje dni.

Vse uporabnike zdravstvenih storitev sicer pozivajo, da v času epidemije zdravstveno-administrativne zadeve, za katere ni potreben obisk pri osebnemu zdravniku, urejajo telefonsko ali z elektronsko pošto, je še povedala Tomšičeva.

B. B.