Pri zunanjem delavcu zapora potrdili okužbo s koronavirusom

18.3.2020 | 13:30

Slovenska vas - Pri delavcu zunanjega podjetja, ki deluje na območju zapora Dob pri Mirni, je potrjena okužba s koronavirusom, so potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot so zagotovili, so že uvedli preventivne in zaščitne ukrepe za nekaj zaprtih oseb, ki so bile v stiku z njim. Nihče od zaprtih pa ne kaže znakov obolelosti.

Generalni urad uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je sicer že pred dnevi za preprečevanje okužb z novim koronavirusom vsem zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu poslal podrobna navodila. Med drugim zapornike usmerjajo, da za stike s svojci v večji meri uporabljajo telefon.

B. B.