V domovih primanjkuje zaščitne opreme, starostniki pa pogrešajo svojce

18.3.2020 | 13:45

Foto: M. M., arhiv DL

Črnomelj/Metlika/Novo mesto/Trebnje/Brežice - V domovih za starejše na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju imajo zaščitne opreme oz. zaščitnih mask le za sprotno delovanje, dodatne pošiljke pričakujejo do konca tedna. Povsod se ravnajo po navodilih za zajezitev okuženosti s koronavirusom, obiske svojcev in drugih obiskovalcev so prepovedali. Okužene so doslej odkrili le v Metliki.

Kot smo že poročali, so v Domu starejših občanov Metlika testirali vseh nekaj več kot 170 stanovalcev in vse zaposleni. Pozitivnih je bilo sedem stanovalcev in pet zaposlenih, vse okužene stanovalce pa so premestili na Golnik.

V preostalih domovih starejših, v Črnomlju, Novem mestu, Trebnjem, Brežicah in Sevnici, okuženih doslej niso odkrili, vsi delujejo brez posebnosti, a ob strogih zaščitnih ukrepih.

Direktorica Doma starejših občanov Črnomelj Valerija Lekić Poljšak pravi, da življenje v domu teče stanju primerno. Delajo s polno paro in skušajo biti čim več s stanovalci, ki pogrešajo svojce. V črnomaljskem domu z nekaj manj kot 200 varovanci so doslej odvzeli le en bris, ki je bil negativen, za zdravstveno oskrbo stanovalcev pa je poskrbljeno, je dodala.

V novomeškem domu starejših s 350 varovanci vse dejavnosti potekajo po rednem urniku, pravi direktorica Milena Dular. Ob zaprtju doma za obiske se zaposleni trudijo nadomestiti odsotnost svojcev. Pri varovancih in zaposlenih stalno skrbijo za preventivne ukrepe, kakšnih zdravstvenih posebnosti zaradi koronavirusa pa niso zaznali.

V domu starejših v Trebnjem, kjer oskrbujejo nekaj več kot 180 varovancev in v svoji šmarješki enoti še 36, sledijo navodilom in priporočilom pristojnih ter izvajajo ukrepe za preprečevanje tveganja za pojav okužb. Vsi njihovi stanovalci se počutijo dobro, pravi vršilka dolžnosti direktorice Mateja Povhe.

V Posavju je osrednja tovrstna ustanova Dom upokojencev Brežice, ki združuje skupaj nekaj manj kot 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice. Njegova direktorica Darja Cizelj je povedala, da so "trenutno zdravi" in da varovancem zagotavljajo redno zdravstveno oskrbo. Njihova dejavnost poteka nemoteno. Največ težav imajo z zagotavljanjem zaščitne opreme, najbolj pa jim primanjkuje zaščitnih mask, je opozorila in pristavila, da so zato pri svojem delu zelo racionalni.

B. B.